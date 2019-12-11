İkna edilen terörist teslim oldu
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İkna edilen terörist teslim oldu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu.

11.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:36
İkna edilen terörist teslim oldu

İl Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 bölücü terör örgütü mensubu, yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde 2017 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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