İkna edilen terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna edilen terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

05.11.2020 08:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:44
İkna edilen terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

VAN'da, jandarmanın ikna çalışması sonucu PKK'lı bir terörist, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

VAN'da, jandarmanın ikna çalışması sonucu PKK'lı bir terörist, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. PKK'lı teröristin, jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.2009 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katılan teröristin Irak, İran ve Suriye'de sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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