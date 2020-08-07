İkna edilen terörist güvenlik güçlerine teslim oldu İkna edilen terörist güvenlik güçlerine teslim oldu -Teslim olan örgüt mensubu, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluştu -2 yılda 31 örgüt mensubu teslim oldu Van'da 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan bir bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışmaları...

İkna edilen terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

-Teslim olan örgüt mensubu, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluştu

-2 yılda 31 örgüt mensubu teslim oldu

VAN - Van'da 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan bir bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışmaları sonrası teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu.

Ağabeyi ve yengesiyle bir araya gelen örgüt mensubu, yaşadığı pişmanlığı ailesine anlatırken, örgüt mensuplarının da devlete teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun 30 Temmuz 2020 tarihinde Şırnak/Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır. İkna çabaları sonucunda 2019 yılında 24, 2020 yılında ise 7 olmak üzere toplam 31 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA