Son dakika haber | İkna edilen PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberleri... VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, PKK'lı iki terörist, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, PKK'lı iki terörist, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, askerlere teslim oldu. İsmi açıklanmayan teröristler, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. PKK'lı teröristlerin, jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ