İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da 2014'te PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılan örgüt mensubu, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adana'da 2014'te PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılan örgüt mensubu, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.T'nin teslim olması için ikna süreci başlatıldı.

Örgüt mensubu A.T, ikna sürecinde yapılan görüşmeler sonucu Silopi Hudut Takımı Kapılı Karakolu'na teslim oldu.

A.T, adli işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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