İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu
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İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu

İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 1 örgüt mensubu teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 1 örgüt mensubu teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; 17 Temmuz 2021 tarihinde Ş.Y. isimli BTÖ mensubunun KDP güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "17 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak/Silopi Kara Hudut Sınır Kapısından Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi maksadı ile Van İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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