İkna edilen 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 215'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur