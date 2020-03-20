İkna edilen 2 terörist daha teslim oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İkna edilen 2 terörist daha teslim oldu - Haber
3. Sayfa

İkna edilen 2 terörist daha teslim oldu

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

20.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:26
İkna edilen 2 terörist daha teslim oldu

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda 2001-2014 döneminde silahlı olarak faaliyet gösteren A.İ. ve 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.T.'nin ikna edilerek, 14 Mart'ta Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmalarının sağlandığı kaydedildi. Aileleriyle buluşturulan teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Haber
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haber
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haber
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sinan Akçıl Aleyna Tilki Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: İkna edilen 2 terörist daha teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:44:23. #1.14#
title