Son dakika haberleri: İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu

Bir son dakika haberine göre Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda biri 25 yıl önce katılan 2 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda biri 25 yıl önce katılan 2 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne 1995 yılında Mardin ilinden katılım yapan, 1995-2005 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten 1 ve 2014 yılında Ağrı ilinden katılım yapan 1 kişi olmak üzere toplam 2 BTÖ mensubunun 5 Aralık 2020 günü teslim olmaları sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı