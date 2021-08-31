İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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