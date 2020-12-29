İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

29.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:19
İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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