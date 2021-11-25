İkna çalışması sonucu 1'i gri kategoride 2 terörist teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkna çalışması sonucu 1'i gri kategoride 2 terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İkna çalışması sonucu 1'i gri kategoride 2 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde Pkk'dan kaçan 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i 'İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi."


Son Dakika | 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker

Son Dakika | 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker

 Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride

Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title