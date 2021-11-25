İçişleri Bakanlığı: "2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu" - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü Pkk'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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