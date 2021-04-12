İkna çalışması ile 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna çalışması ile 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İkna çalışması ile 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 50'ye yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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