PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 200'e yükseldi.


Barış Pınarı bölgesinde 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

 PKK'da çözülme sürüyor! Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

PKK'da çözülme sürüyor! Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title