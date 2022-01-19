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PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmalarıyla PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmalarıyla PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt üyesinin, 2019 yılında PKK'ya katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 4'e yükseldi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Haber

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