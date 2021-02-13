İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

13.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:03
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun  2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici

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