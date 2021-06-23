İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu örgüt mensuplarından birisinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tutan aileler arasında bulunduğu tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylece, evlat nöbeti tutan 26'ncı aile çocuğunu terör örgütünden kurtardı.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 86'ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha... Diyarbakır'dan Almanya'ya uzanan evlat nöbetinde 26. aile de evladına kavuşuyor. Van'daki annelerden Atiye Dayan'la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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