İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: "Kimya sektörü ihracatı son 5 yılda yüzde 50 arttı"
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İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: "Kimya sektörü ihracatı son 5 yılda yüzde 50 arttı"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: 'Kimya sektörü ihracatı son 5 yılda yüzde 50 arttı'
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüzün son 5 yılda ihracatı yüzde 50 arttı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüzün son 5 yılda ihracatı yüzde 50 arttı." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, 2016 yılında gerçekleşen 14 milyar dolarlık ihracattan sonra 2019 yılında 20,6 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdıklarını belirtti.

Pelister, şunları kaydetti:

"5 yıl önce 15 Temmuz'da yaşanan ve her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak andığımız bu günde, darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ile gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milletimiz, darbe girişimi karşısında gösterdiği birlik ve beraberlik sonucu çok önemli bir demokrasi mücadelesi verdi. Bu mücadeleyi ekonomi ve ticaret alanında iş dünyamız da sürdürerek yanlış olabilecek algıların önüne geçilmesi sağlandı.

Aradan geçen 5 yılda Türk ekonomisi büyümeye, üretmeye ve ihracata odaklandı. Bugün ihracatta rekorlar kıran ülkemizin ekonomisine en çok katkı veren ikinci sektör kimya endüstrisi. Kimya sektörümüzün son 5 yılda ihracatı yüzde 50 arttı. Bu yıl da inşallah 21 milyar doların çok üstünde bir rakamı yakalayacağız. Güçlü bir Türkiye için tüm sektörlerle birlikte çalışmaya ve daha fazla katkı vermeye hazırız. İKMİB olarak sektörümüzün gelişmesi ve ülke ekonomimizin büyümesi için daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: "Kimya sektörü ihracatı son 5 yılda yüzde 50 arttı" - Haberler Ekonomi
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