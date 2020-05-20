İKMİB Yönetim Kurulu, 19 Mayıs'ta genç kimyacılarla buluştu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu, üniversitelerin kimya mühendisliği ve kimya bölümü öğrencileri ile video konferansta bir araya geldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu, üniversitelerin kimya mühendisliği ve kimya bölümü öğrencileri ile video konferansta bir araya geldi.

İKMİB'ten yapılan açıklamaya göre, Kimya Sektörü Gençlik Buluşması'na katılan genç kimyacılar sektöre ve iş dünyasına dair beklenti, istek ve önerilerini dile getirme fırsatı buldu.

İKMİB tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında online olarak düzenlenen "Kimya Sektörü Gençlik Buluşması", İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğu Kaya, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Bozoklar ve akademisyenler başta olmak üzere farklı üniversitelerden 100'ü aşkın genç kimyacının katılımıyla gerçekleşti.

Kimya sektörünün gençlerle erken dönemde bir araya getirilmesi, sanayi-üniversite iş birliğinin erken dönemlerde başlatılması ve iş birliğine yönelik çabaların artırılmasına katkı sunulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, gençlerin beklentileri ve önerileri ele alındı, üniversite-sanayi iş birliği olanakları değerlendirildi.

"Sizler kimyayı seçtiğiniz için çok şanslısınız"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pelister, "Sizlerle birlikte olmak umut verici. Her konuda destek olmak için sizlerin yayındayız. Biz gençlerle daha güçlüyüz. Sizler kimyayı seçtiğiniz için çok şanslısınız. Kimya sektörümüz diğer 27 sektöre değen disiplinler arası bir sektör. Otomotivden boyaya, tarımdan sağlığa, kozmetikten plastiğe, ilaçtan kauçuğa kadar hangi sektöre bakarsanız bakın içinde kimya mutlaka vardır. Dolayısıyla böyle bir mesleği seçtiğiniz için çok şanslı olduğunuzu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Pelister, içinde bulunduğumuz süreçte dijital dönüşümün getirdiği fırsatlardan yararlanarak mümkün olduğu kadar konferanslara, seminerlere, gençlerin kendilerini geliştirecek çeşitli etkinliklere katılmaları ve network sahibi olmaları, olmazsa olmaz yabancı dil, özellikle İngilizce ve yanında ikinci bir dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Birlikte çalışmanın önemine değinen Pelister, "Uzun yol hedefinde birlikte, beraber çalışmak önemli. Birlikte çalıştığınızda daha güzel işleri daha rahat bir şekilde yapabileceğinizi göreceksiniz. Hayatta dönem dönem yorulmalar, olumsuzluklar olacak ama bunlardan yılmayacağız ve önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimya sektörü, Türkiye'nin ihracatta ikinci büyük sektörü"

Ülkemizde kimya sektöründe yaklaşık 330 bin kişinin istihdam edildiğini, sektörün 2019 yılında ihracatta 20,6 milyar dolar ile ikinci konumunda olduğunu belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Bu yıl nisanda pandeminin getirdiği olumsuzluklar sebebiyle otomotiv ihracatındaki yavaşlamadan dolayı kimya sektörü 1,28 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'nin en büyük sektörü konumuna geldi. Türkiye'nin kimya sektörü büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık 72 milyar dolarlık kimya sektörü hacmi var. Kimya sektörümüzün ithalat ve ihracatı karşılaştırıldığında sektörümüz 2019 yılında yaklaşık 52 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Bu açığın en büyük kaynağı ise petrol ve türevlerinin dahil olduğu mineral yakıtlar ithalatından kaynaklandığını görüyoruz. 20 milyar dolarlık doğal gaz ithalatımızı elektrik üretimi ve ısınma amaçlı iç tüketimde harcıyoruz. Kimya ithalat içinde de yüzde 70 dışa bağımlılığımız var. Yüksek katma değerli üretimler yaparak bu bağımlılığı azaltmamız gerekiyor."

Pelister, kimya sektörünün daha ileri gidebilmesi için Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın, nitelikli, katma değerli üretimlerin, çevreye duyarlı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak üretimlerin göz önüne alınması gerektiğine dikkat çekti.

Katma değerli üretim ve üniversite-sanayi iş birliği konusunda her sene 5 alt sektörle ilgili Ar-Ge Proje Pazarı yarışması düzenlediklerini belirten Pelister, "Yarışmamıza başvurularınızı bekliyoruz. 16 alt sektörümüzün ihtiyacına yönelik akreditasyon laboratuvarlarını oluşturmak üzere, dijital kütüphanenin, start-upların yapılabileceği alanların, konferans salonlarının olacağı bir Kimya Teknoloji Merkezi oluşturmayı planlıyoruz, çalışmalara başladık. Hem üniversitelerimizle hem de ilgili STK'larımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İş birliğimizin devamı ve sürekliliğinin sağlanması adına İKMİB bünyesinde bir 'Gençlik Komitesi' oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA