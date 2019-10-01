İKMİB, UPS ve THY Havacılık Akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı

01.10.2019 17:22

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile "Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi" iş birliği protokolü imzaladı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin, UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirdiği protokol imza törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Müjdat Uludağ ve İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis katıldı.

Yapılan iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından İKMİB'e üye firmalara, Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR/ Kategori 1,2,3,6) Temel-Tazeleme Eğitimleri'ne ilişkin usul ve esasların eğitimi verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) onaylı sertifikaya sahip olacak.

UPS, Uluslararası Tehlikeli Maddeler (IDG) genişletme programı ile Türkiye'de halihazırda yapılabilen istisnai miktarda (EQ) gönderileri, deklarasyon ile sınırlı miktarda (LQ) ve yolcu uçağı seviyesinde (PAX) taşımaya geçerek Türk kimya sektörü için önemli bir adım attı. Böylelikle daha önce taşınması mümkün olmayan ya da miktar olarak taşınamayan kimyevi maddelerin, uygun ülkelere numune gönderimini ve ihracatını mümkün hale getirdi. UPS, IDG servisi ile taşınması uygun olan gönderilerin, gönderici firmanın IATA sertifikalı çalışanı olması koşulu ile ihracatını gerçekleştirilebiliyor. IATA sertifikasına sahip çalışanı olan şirketler aynı zamanda ihracat ve pratik eğitimlerini DG Akademi ile alabilecekler.

UPS Türkiye, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Ankara ve İzmir'den istisnai, sınırlı miktar ve yolcu uçağı seviyelerinde numune ve ihracat gönderilerini kabul edebilecek. Bu şehirlerden alınan gönderiler, express taşımacılığı ile yurt dışındaki teslimat adresine kısa sürede teslim edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, 2018'i rekor yükselişle kapatan kimyevi maddeler sektörünün, en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak, 2019'un ilk 8 ayında da rekor performansını sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu performansımızı devam ettirebilmenin en sürdürülebilir yolu da lojistik süreçlerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı bürokratik engelleri en aza indirebilmek. Bugün göz bebeğimiz Türk Hava Yolları ve dünyanın en büyük taşımacılık firmalarından UPS ile İKMİB arasında imzalanan 'Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi' protokolü ihracatçılarımıza sunacakları hizmetlerin koordinasyonu ve firmalarımızın bu alandaki bilgi ve eğitim eksikliklerinin kapatılması noktasında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bilhassa 'tehlikeli maddeler' ihracatında gönderilen numunelerin daha hızlı ve dijital ortamda daha güvenli yapılabilmesi, ilgili sertifikaların sağlanmasında büyük bir adımdır. Her sektörde ihracatçımızın doğru ve nitelikli bilgiye en hızlı şekilde ulaşması, küresel boyuttaki varlığımıza önemli bir ivme kazandıracaktır. TİM olarak hedef pazarlara ilişkin dış ticaret verilerine ulaşım, potansiyel müşteri bilgileri, ülkelerin ürünlerle ilgili dinamikleri, standardizasyon ve sertifikasyona ilişkin bilgileri dijital ortamda, ihracatçılarımızın tek bir dokunuş ile elde edebileceği platformlara taşıyoruz."

İKMİB Başkanı Pelister ise firmaların dünyanın dört bir yanına, kimyanın 16 alt sektöründe kimyevi madde ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kimya ihracatında yer alan ve çoğu tehlikeli maddeler sınıfına giren ürünlerin numunelerinin iletilmesi kapsamında transfer işlemlerinin sürdürebilmesi için de Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR) sertifikası gerekiyor. İKMİB olarak, ihracatı doğrudan etkileyen, firmaların ihracatını artırmak için önemli bir süreç olan numune gönderimi ile ilgili yaşanan bu sorunu çözmek amacıyla Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR) sertifikası eğitimi konusunda uzman olan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı konusunda, ülkemizde de hizmet veren UPS ile iş birliği yapıyoruz. Yaklaşık 6 bini aktif olmak üzere toplam 12 bin üyemizin IATA sertifikası eğitimine katılmasıyla birlikte, UPS'in vermiş olduğu bu servisten faydalanarak, ihracatın önündeki engellerden birini daha kaldırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte yönetim kurulunda aldığımız karar doğrultusunda IATA eğitimine başvuran üyelerimizden ilk 100 firma temsilcisinin eğitim bedelinin yüzde 50'si Birliğimiz tarafından karşılanacak."

Kimya sektörünün stratejik önemine dikkati çeken Pelister, "Gerek Ticaret Bakanımızın açıkladığı İhracat Ana Planı'nda gerekse de ABD ile ticaret hedefimizde kimya sektörümüz öncelikli hedef sektörler arasında yer alıyor. Ülkemizin ihracatında ikinci sektör olmayı başaran kimya sektörümüzün yıl sonunu 20 milyar dolar ihracatla tamamlamasını bekliyoruz. Bu kapsamda kimya ihracatına ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız bu iş birliğinin başta üye firmalarımız olmak üzere tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da UPS olarak Türkiye'de ihracatçıların önünü nasıl açabileceklerine odaklandıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimya sektörü, son 12 aylık verilere göre ihracatımızın yüzde 10'undan fazlasını temsil ediyor ve İKMİB çatısı altındaki ihracatçılarımız yılın 8 ayında yüzde 11'den fazla oranda ihracatlarını büyütmeyi başardılar. Biz de ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırma kapsamında kimya sektörümüzün özelde numune, genelde tüm gönderileri için karşılaştıkları tehlikeli madde gönderimi konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık ve şu an 123 ülkeye hava yolu ile tehlikeli madde ihracatı yapabilir durumdayız. Bu iş birliği protokolü ile İKMİB üyesi ihracatçılarımız tehlikeli madde konusunda eğitilecek ve UPS ile dünyanın en büyük ekonomilerine tehlikeli madde sınıfında gönderi yapabilme kapasitesine ulaşacak. Bu iş birliği ile İKMİB üyesi olan tüm UPS müşterileri ayrıca avantajlı fiyatlardan da yararlanabilecek. İhracatçımız rakip ülkelere göre bir adım önde olacak, yeni fırsatlara, yeni pazarlara çok daha hızlı erişebilecek."

Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Müjdat Uludağ ise ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak Türk ihracatçısını dünyanın 300'den fazla şehrine ulaştırdıklarını belirterek, "İhracatçılarımıza olan desteğimizi bugün eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliğimiz ile pekiştiriyoruz. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, İKMİB üyesi firmalara uluslararası standartlarda eğitim sağlayarak onlara yeni pazarlara ulaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA