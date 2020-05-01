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İKMİB, sanal ticaret heyeti düzenliyor

İKMİB, sanal ticaret heyeti düzenliyor
01.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:38

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 11-22 Mayıs'ta "Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti" düzenleyecek.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 11-22 Mayıs'ta "Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti" düzenleyecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İKMİB, boya ve yapı/ahşap kimyasalları sektörüne yönelik ilk defa gerçekleştireceği "Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti" kapsamında, Kolombiya pazarı hakkında bilgi veren bir webinar gerçekleştirdi.

Zoom aracılığıyla düzenlenen webinar'a, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Bogota Ticaret Müşaviri Türker Kocamış, İKMİB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. Armağan Vurdu, ProColombia Yetkilisi Carlos Vega ile Posse Herrera Abogados firması yetkili müdürü Juan David Barbosa'nın yanı sıra firma temsilcilerinden oluşan toplam 88 kişi katıldı.

Kolombiya'daki güncel pazar durumuna ilişkin değerlendirmenin yapıldığı webinar'da yapı malzemeleri, yapı kimyasalları ve boya sektörleri hakkında sunum yapıldı, sektörlerin ithalatındaki kurallar, pazardaki ürünler ve fiyatlar hakkında bilgiler paylaşıldı ve firma temsilcilerinin soruları yanıtlandı.

Kolombiya dışında Meksika, Panama, Kosta Rika, Ekvator, Peru, Şili, Paraguay, Arjantin, Uruguay ve El Salvador gibi 10 ülkeden yaklaşık 32 firmanın katılmasının beklendiği sanal ticaret etkinliğinde katılımcılar, 11- 22 Mayıs'ta Skype üzerinden ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

"Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti" organizasyonuna boya ve yapı/ahşap kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren 13 Türk firması katılacak.

Skype üzerinden gerçekleşecek ikili iş görüşmelerinde her katılımcı firmanın minimum 8 görüşme yapması, görüşmelere danışman ve tercümanın dahil edilmesi planlanıyor.

Program kapsamında yapı marketleri, inşaat malzemeleri toptancıları, proje firmaları, mimarlık ofisleri gibi farklı alıcı grupları ile görüşmeler yapılacak.

"Bu deneyim, diğer ihracatçı birlikleri için de örnek olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ticaret Bakanlığı'nın geçen günlerde ticaretin devamı için yeni normalleşmenin en önemli realitesi olacak dijital ticaret uygulamaları konusunda bir açıklama yayımladığını hatırlattı.

Sanal ticaret heyetlerinin bu uygulamalardan biri olacağını belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Biz de İKMİB olarak ilk sanal ticaret heyetini düzenlemenin onurlu heyecanını yaşıyoruz. Bu kapsamda 11 ila 22 Mayıs tarihleri arasında Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonumuz, kimya sektörünün alt sektörü boya, yapı kimyasalları ve altyapı plastikleri sektörümüzü kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Organizasyonumuza ülkemizden bu sektörlerde 13 firmamız, Kolombiya, Peru, Ekvador, Meksika, Şili, Kosta Rika, Paraguay, Arjantin, El Salvador, Panama ve Uruguay'dan 32 firma katılacak. Bu firmalarımız Skype üzerinden karşılıklı ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecekler."

Firmaların ürün tanıtımlarını, hazırladıkları https://www.turkishbuildingchemicals.com/ sitesi üzerinden yapacaklarını bildiren Pelister, bu deneyimin, diğer ihracatçı birlikleri için de örnek olacağını ve ihracata ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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