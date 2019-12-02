İKMİB/Pelister: Kimya sektörü 18.8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı

02.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:02

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, 2019 yılında on bir ayda gerçekleştirdiği 18.8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı.

Kimya sektörü, Kasım ayında 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla da birinci oldu.

Kaynak: DHA