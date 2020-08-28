HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İKMİB Başkanı Pelister: "Kolay İhracat Platformu ile ihracatta yeni bir döneme giriyoruz"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Kolay İhracat Platformu'nun ihracatçıların geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Kolay İhracat Platformu ile...

İKMİB Başkanı Pelister:
28.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:15

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Kolay İhracat Platformu'nun ihracatçıların geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Kolay İhracat Platformu ile ihracatta yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamada Kolay İhracat Platformu'na ilişkin görüşlerine yer verilen Pelister, Birlik olarak, yeni bir dijital çağın başladığını ilk olarak 2018 yılında dile getirdiklerini, "Dijital dönüşümü yöneten, geleceği yönetir" düşüncesiyle hareket ederek e-ticaretin önemine vurgu yaptıklarını ve ihracatçıların e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmeleri gerektiğini söylediklerini anlattı.

Bu vizyonla İKMİB olarak ilk sanal ticaret heyetini ve ihracatta ilk dijital ödül törenini düzenlediklerini vurgulayan Pelister, "Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Kolay İhracat Platformu, ihracatçılarımızın geleceği açısından çok büyük önem taşıyor. İhracatla ilgili ihtiyacımız olabilecek tüm dünya verilerini tek bir platformda bir araya getiren ve dijital dönüşümde adeta bir reform yaratan bu önemli çalışma için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere, emeği geçen herkese ihracatçılarımız adına çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Pelister, platformun ihracatçılara pazar bilgilerinden ülkelerin vergi oranlarına kadar detaylı bilgileri sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dijital dönüşümü tüm ihracatçılarımıza yaygınlaştıracak, ihracatçı adaylarımızın dahi yararlanabileceği Kolay İhracat Platformu'nun ihracatçılarımızın özellikle e-ticarette önünü açacağına inanıyoruz. Bu açıdan yeni bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Büyüyen ve üreten güçlü Türkiye'de daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak biz sanayicilerin en büyük sorumluluğu. Bu sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Dünya
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi 3. Sayfa
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Dünya
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Alişan Murat Boz Sezen Aksu Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli İzmir Eylül Adana
Şu an buradasınız: İKMİB Başkanı Pelister: "Kolay İhracat Platformu ile ihracatta yeni bir döneme giriyoruz" - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 18:18:33. #1.14#
title