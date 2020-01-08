İKMİB 2019'u 20,6 milyar dolar ihracatla kapattı

08.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:08

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörü olarak 2019 yılında 20,6 milyar dolar ihracat yaptıklarını söyledi.

İKMİB'in düzenlediği basın toplantısına İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri S. Armağan Vurdu ve İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu katıldı.

Basın toplantısında konuşan Pelister, "Kimya sektörü ihracatımız 2019 yılında tarihi rekor kırdı. Kimya sektörü olarak 2019 yılında 20,6 milyar dolar ihracat yaptık." değerlendirmesinde bulunurken 2019 yılında 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan sektörler arasında yüzde 18,54'lük büyüme ile Türkiye'nin ihracatta en hızlı büyüyen sektörü olduklarını hatırlattı.

Pelister, sektörlerinin 2019 yılı miktar bazında ihracatı ise yüzde 35,83 artışla 26 milyon 539 bin ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılı ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 1,94 milyar dolarlık ihracatla ise aylık bazdaki ihracat rekorumuzu kırdık. 2019 yılı boyunca, her ay üst üste Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak, kalıcı ikincilik hedefimizi de gerçekleştirdik. Kimya sektörü olarak, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 11,44'lük bir pay alarak, Türkiye'de ciddi bir katma değer sağladık. 2020 yılında da öncelikle Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumumuzu koruyarak, Türkiye'nin ihracatına ve büyümesine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte alt sektörlerimize yönelik çıkaracağımız yol haritaları doğrultusunda faaliyetlerimizi daha geniş kapsamlı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

"Kimya sektörü, her geçen yıl öneminin daha da artırıyor ve büyüme potansiyeli yüksek, stratejik bir sektör." diyen Pelister şunlara dikkati çekti:

"Kimya sektörü, 2019 yılında açıklanan İhracat Ana Planı'nda, 11. Kalkınma Planı'nda ve Yeni Ekonomi Planı'nda öncelikli 5 hedef sektör arasında yer alıyor. Biz de İKMİB olarak plastikten, boyaya, kozmetikten ilaca, kauçuktan, organik ve anorganik kimyasallara kadar 16 alt sektörümüzle birlikte Türk kimya sektörünü dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil ediyoruz.

Bu kapsamda, 2019 yılı boyunca yaklaşık 500 ihracatçı firmamızın katıldığı 14 milli katılım fuar organizasyonu, 11 yurt dışı fuar ziyareti, 4 info stand organizasyonu, 5 sektörel ticaret heyeti, 12 alım heyeti, 4 Türkiye Tanıtım Grubu projesi, 3 seminer, devam eden 7 Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projeleri (URGE) kapsamında 3 URGE heyeti ve 3 URGE eğitimi ve farklı sektörlere ilişkin 6 çalıştay gerçekleştirdik. Bununla birlikte, 8. Ar-Ge Proje pazarı etkinliğimizi, İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'mizin dördüncüsünü ve endüstriyel tasarım yarışmasını gerçekleştirdik."

"719 üye firmamızın yeşil pasaport başvuru işlemlerini gerçekleştirdik"

Pelister, farklı alanlardaki STK'lar ile çok sayıda iş birliği yaptıklarını kaydederek, 2020 yılında ise kimya alt sektörlerinin ihracatını artıracak yeni aksiyonlar alacaklarını belirtti.

Üyelerinin ihracatına katkıda bulunmak amacıyla ihracatçılarının bir dizi sorunlar yaşadığı yurt dışı numune gönderimleri için Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve UPS ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını kaydeden Pelister, "Bununla birlikte İKMİB Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri, vaatlerimizden biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması konusunda özel bir çaba içerisinde, hükümetimiz nezdinde girişimlerde bulunduk." diye konuştu.

Pelister, "Yeşil pasaport alabilmek için ihracatçıların gerçekleştirmesi gereken 1 milyon dolarlık limit 500 bin dolara indirildi. Yeşil pasaport kullanım süreleri 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Böylece ihracatçılarımızın önündeki engellerden biri daha kalkmış oldu. 2019 yılında yeşil pasaport alma koşullarını sağlayan 719 üye firmamızın başvuru işlemlerini gerçekleştirdik. 2020 yılında bu rakamı iki katına çıkarmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Bu yıl önem verdikleri konuların başında, kimya algısının değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Pelister şöyle devam etti:

"Sektörümüzün ithalatı TÜİK verilerine göre, 2019 yılı 11 aylık dönemde yaklaşık 68,57 milyar dolar olmakla birlikte bunun yaklaşık 25 milyar dolarlık kısmı ısınma ve enerji için kullanılıyor. Geri kalan kısmı da diğer sektörlere yarı mamul veya hammadde olarak veriliyor. Dolayısıyla kimya sektörümüzün bu yanlış algısını değiştirmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli konumuz, döngüsel ekonomide önemli bir rolü olan geri dönüşüm ve atık konusu. Geri dönüşümün hem çevreye olumlu bir etkisi olacağına hem de dışa bağımlılığı azaltmaya faydası olacağına inanıyoruz. Kimya sektörümüzün ülkemize sağladığı katma değerin artarak devamını sağlamak, kimyanın stratejik önemini doğru bir şekilde anlatmak ve Türk kimya sektörünün dünya ticaretinden aldığı payı yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"6 petrokimya tesisine ihtiyacımız var"

2020 yılında 22 milyar doların üstünde kimya sektörü ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Pelister, Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında, 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefi içinde ise sektörümüzün ihracatını 30 milyar dolara çıkarmayı ve yüzde 13'lük bir pay almayı hedeflediklerini belirtti.

Pelister, "2018 yılında açılan, petrokimya alanında faaliyet gösteren Star Rafineri tesisinin kimya ihracatı bakımından sektörümüze önemli bir katkısı oldu. Sektörümüze yönelik yapılan yatırımların faaliyete geçmesiyle kimya ihracatımız da olumlu etkileniyor. 6 tane petrokimya alanında faaliyet gösteren tesise ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Petrokimya ve ilaç alanında yatırımların başlamasını beklediklerini dile getiren Pelister, "Bununla birlikte, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda yapılan çalışmaların en kısa zamanda sonuca ulaşması ihracatçılarımız açısından büyük önem taşıyor. Kimya ihracatçıları olarak ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA