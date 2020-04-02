İKMİB, 100 bin litre dezenfektanın teslimatını yaptı İKMİB üyesi üretici ve ihracatçı firmalardan sağlanan 100 bin litre dezenfektan, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Çapa Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Türk Kızılayı'na teslim edildi.