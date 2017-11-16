İklimlerin Kesiştiği Kentte Sonbaharın Renkleri Büyülüyor

Farklı iklimlerin kesiştiği noktada yer alan, zengin bitki örtüsüne sahip Kahramanmaraş'ta sonbaharın renkleri görsel şölen oluşturdu.



Onikişubat ilçesine bağlı Başkonuş Yaylası sınırlarında bulunan, kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Suluyayla bölgesinde, mevsimin sonbahara dönmesiyle doğada oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.



Dört bölgenin kesişme noktasında yer alan, kentin her mevsim ziyaretçi çeken Başkonuş Yaylası sırtlarındaki sarı, kırmızı ve yeşilin oluşturduğu renk cümbüşü büyülüyor.



Çam ağaçlarının yeşil giysilerini koruduğu bin 780 rakımdaki bölgede, yüksekliğe bağlı olarak yaklaşık 25 türde ağaç ve bitki bulunuyor.



"Mikroklima" özelliklerinin görüldüğü, zengin bitki örtüsüne sahip kentte, sonbaharın renkleriyle oluşan görsel şölen, tabloları anımsatıyor.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Moral Destek (AKMOD) Birimi kurucu üyesi ve fotoğrafçı Çetin Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada bulunduğunu belirtti.



Kentin konumu nedeniyle bitki örtüsü bakımından zengin olduğuna dikkati çeken Canlı, şöyle konuştu:



"Kahramanmaraş'ın tek başına İngiltere'den bile daha fazla bitki çeşitliliğine sahip olduğu belirtiliyor. Biz de fotoğrafçı ve kameramanlar olarak fırsat buldukça Kahramanmaraş'ın bu doğal güzelliklerinde yer alan renk cümbüşünü görüntülüyoruz. Bazı dağlarımızda aynı anda 12 farkı türde ağaca rastlıyoruz. Bölgede 25 türde bitki ve ağaç olduğunu biliyoruz. Burada yeşil, sarı ve kırmızının tüm tonlarını görmek mümkün. Bu da bize görsel olarak müthiş bir şölen sunuyor. Biz de Başkonuş Yaylası ve Andırın ilçesi güzergahında gezerek sonbaharın güzelliklerini görüntüledik."



Canlı, rotasını doğaya çevirmek isteyenler için Kahramanmaraş'ın doğru adres olduğunu kaydetti.