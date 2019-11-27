İklimlendirme sektörünün Fransa'ya ihracatı yüzde 17,8 arttı

27.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:50

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkan Vekili Salih Zeki Poyraz, ocak-ekim döneminde Fransa'ya yapılan sektör ihracatının yüzde 17,8 artış göstererek 146 milyon dolardan 172 milyon dolara çıktığını bildirdi.

İSİB açıklamasına göre, İSİB, 05-08 Kasım 2019'da Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen Interclima + Elec 2019 Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenledi.

Türkiye iklimlendirme sektöründeki firmaların, hedef pazarlardaki ithalatçılarla bir araya gelmesini sağlamak ve sektörün dünya çapındaki tanınırlığını artırmak amacıyla ticaret ve alım heyeti organizasyonları, sektör tanıtım günleri ve milli katılım fuar organizayonları düzenleyen İSİB, sektörün, 2019 yılının sonunda 5 milyar dolar seviyelerinde ihracat rakamına ulaşmasını hedefliyor. İSİB'in bu hedefleri doğrultusunda Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Fuarı olan Interclima + Elec 2019'a düzenlediği milli katılım organizasyonuna 11 Türk firması katılım gösterdi.

Fransa pazarına ve Interclima + Elec 2019 Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan İSİB Başkan Vekili Salih Zeki Poyraz, İSİB olarak Türk İklimlendirme sektörü ürünlerinin ihracat pazarlarındaki payını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda dünyanın en büyük ekonomileri arasında olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hedef pazarları arasında öncelikli sırada yer aldığını aktaran Poyraz, dünya ithalatından yüzde 14,7 oranında pay alarak, dünya ithalatında ikinci sırada yer alan AB ülkelerinin yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık bir ithalat hacmine sahip olduğunu bildirdi.

AB ülkelerinin bu ithalat büyüklüğü ile sektör önemli pazarları arasında yer aldığını dile getiren Poyraz, Fransa,'nın son yıllarda Türkiye İklimlendirme Sektörünün ihracatında önemli bir artış trendi sergilediğini aktardı.

Poyraz, "2016 yılında 147 milyon dolar olan sektör ihracatının 2017 yılında 157 Milyon dolar, 2018 yılında ise 176 milyon dolar seviyelerine yükseldi. 2019 yılında da bu trend devam ediyor. Ocak-ekim döneminde Fransa'ya yapılan sektör ihracatı yüzde 17,8 artış göstererek 146 milyon dolardan, 172 milyon dolara çıktı. Türkiye, Fransa ithalatından aldığı payı artırıyor. Bu durum da Türk Iklimlendirme sektörü ürünlerinin Fransa pazarında her geçen gün daha bilinir ve tercih edilir konuma geçtiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Önemli bir ticaret hacmine sahip oldukları Fransa pazarındaki fuarlara katılmak, mevcut işbirliklerini daha güçlü kılmak, sürdürülebilir ticari ilişkiler kurmak ve yeni işbirliklileri geliştirmek açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bu yıl Interclima + Elec 2019'a İklimlendirme sektöründen 11 Türk firması katılım gösterdi. Fuarda Türk katılımcı firma sayısı düşüktü ;ancak ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi profili olduça iyiydi. Katılımcı Türk firmalarla yaptığımız görüşmelerde fuarda önemli görüşmeler yapıldığı ve ilginin memnun edici düzeyde olduğu bilgisini aldık. Fuar yönetimi ve katılımcı firmalardan aldığımız bilgiye göre fuar ziyaretçilerinin yüzde 50'sinin Avrupa ülkelerinden, yüzde 45'inin Afrika ülkelerinden, %5'inin ise Asya ülkeleri ve Amerika'dan olduğu bilgisini aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA