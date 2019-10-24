İklimlendirme sektöründe hedef dünyada ilk 10

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, "İlerleyen vadede iklimlendirme sektöründe ilk 10 ülke arasına girme hedefimiz var. Bu da planlı bir çalışmayla 6-7 yıl içerisinde gerçekleştirilebilecek bir hedeftir" dedi.

24.10.2019 11:59
İklimlendirme sektöründe hedef dünyada ilk 10

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, "İlerleyen vadede iklimlendirme sektöründe ilk 10 ülke arasına girme hedefimiz var. Bu da planlı bir çalışmayla 6-7 yıl içerisinde gerçekleştirilebilecek bir hedeftir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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