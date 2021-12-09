İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Yenişehir Belediyesinin yaptığı çalışmaların anlatıldığı panelde, belediyenin ekoloji konusundaki gelecek vizyonu da katılımcılarla paylaşıldı ve önerileri alındı.

Mersin Yenişehir Belediyesi "İklimi Değil, Politikaları Değiştirelim" sloganıyla Sürdürülebilir Yeşil Şehir Paneli düzenledi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelde Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Plancısı Berna Dinç Yenişehir Belediyesi Sürdürülebilir Yeşil Şehir Vizyonu'nu, Yüksek Mimar Maral Demir Sürdürülebilir Mimarlık ve Ölçütleri'ni, Yenişehir Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü Proje Uzmanı Soner Yurttaş Yenişehir İlçesi Sıfır Emisyon'nu ve Çevre Mühendisi Öykü Zor Çamlı ise İklim Değişikliği ve Etkileri'ni anlattı.

Başkan Özyiğit "Herkese görev düşüyor"

Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan ve 6 ilkelerinden biri olan Ekoloji ilkesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Ekoloji ilkemizden hareketle iklim ve enerji konulu Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Tabi bu tek taraflı bir iş değil sonuçta tüm kent ve bileşenler olarak, alanda emek veren vatandaştan, müteahhitlerimize,müteahhitlerimizden uygulayıcılara kadar herkese görev düşüyor. Bunu nasıl yaparız? Aslında bu panel ve bundan sonra da sivil toplum örgütlerini, diğer bileşenleri de kürsüye alarak bir yol haritası çizip sonraki uygulamalarımızı şekillendireceğiz ve o şekilde uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Sıfır Atık Projesi bir anlayış meselesi"

Yenişehir Belediyesinin ekoloji alanında yaptığı çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Özyiğit:"İmza attığımız İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin gereğini yapmaya çalışıyoruz.Yani sırf imza attık, bu iş tamam noktasında değiliz. Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdik, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Sıfır Atık Projesi bir anlayış meselesi. Biz bunu bir kültür olarak yaşamımıza yerleştirmek ve sıfır atığa doğru yönelmek istiyoruz. Bunun için eğitim çalışmaları birinci bazı teşkil ediyor ve bu konuda arkadaşlarımız pilot mahalleler seçerek çalışmalarına başladı. İnşaat sahalarına çevreci düzenlemeler getirdik. O inşaat sahalarının çevreye zarar vermemesi, kirletmemesi noktasında yeşil binalara verilen sertifikaların bazı kurallarını koşul olarak koyduk ve uygulamaya başlandı. Yenişehir'de dikkat ederseniz çevresi daha muntazam inşaat şantiyeleri görürsünüz.Buna örnekler fazla,insanların yaşamını riske atmayacak ve çevreyi kirletmeyecek tarzda yapılar söz konusu."

Yenişehir Belediyesinin asbestli binaların yıkımı ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü de anımsatan Başkan Özyiğit, "Türkiye'de çok nadir olarak uygulanan yıkılacak binalarda asbestli maddelerin olup olmadığını tespit edip, o binaların asbest var ise asbestli bina yıkım koşulları uygulanarak yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da örnekler gerçekleştirdik ve bundan sonra da bu işin takipçisi olacağız. Eski binaların yıkımında gerekli işlem yapılacak" dedi. Çevreye olumsuz etkisi olduğu için Yenişehir'de dilek feneri ve havai fişek kullanımını yasakladıklarını ifade eden Başkan Özyiğit, "Havai fişeklerin yaşamımızda görüntü ve görsellik dışında hiçbir katkısı yok ama çevreye zarar veriyor ve hayvanların ölümüne neden olabiliyor. Dilek feneri ve havai fişeği yasakladık. Yasaklamak kelimesi çok hoş bir kelime olmamakla beraber bunu da yaşamımızdan tamamen çıkartmamız gerekiyordu. Yine Yenişehir'de yapılacak her daireye karşılık 4 tane fidan dikilmesi noktasında bir koşulu da uyguluyoruz"

"Sıfır emisyon kapsamında Başkanlar Sözleşmesi'ne yönelik kararı alan ilk belediyeyiz"

"Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet ve İnovasyon Merkezi bünyesinde yürütülecek çalışmalara destek amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansından iki projemize destek aldık" diyen Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:"Yenişehir ilçesi sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Süreç Danışmalığı ve SECAP Hazırlama Metodolojisi, Sera Gazı Envanteri Hesaplama, Optimum Uyum ve Azaltım Eylemleri Belirleme Eğitimi projelerimiz Çukurova Kalkınma Ajansından destek aldı. İki projemiz de kabul gördü. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 40 seviyesinde azaltacağımıza dair söz verdik. Sıfır emisyon kapsamında Başkanlar Sözleşmesi'ne yönelik kararı alan ilk belediyeyiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay çıktıktan sonra taahhüdü de imzalayacağız."

"Sorumluluğumuz büyük"

İyi bir gelecek ve yaşam alanının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Özyiğit, "Pandemi süreci iki yıldır yaşamımız çok olumsuz etkiledi. Yapmak istediğimiz birçok işi aslında yapamadık, yeteri kadar eğilemedik ve hayatımız aksadı. Gidişat doğru bir yerden farklı bir yere gitti ama normal yaşama dönmek zorundayız. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Herkesin sorumluluk almasını istiyoruz ve sorumluluk almak isteyen, katkı sunmak isteyen arkadaşlarla bir platform oluşturacağız ve bundan sonraki süreci elbirliği ile yürüteceğiz. Herkese bu kapı açık ve sorumluluğu birine atıp gitmek değil, hep beraber gerçekleştirme noktasında herkesi birlikte olmaya davet ediyoruz. Sonuçta sorumluluğumuz büyük ve geleceğe bırakacağımız doğru yaşam alanı bizim ortak sorunumuz olmalı. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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