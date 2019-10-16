İklimdaşlar, Afetlere İklimce Baktı

16.10.2019 16:52

24 Eylül'de Su, 8 Ekim'de de Tarım ve Gıda başlığıyla gerçekleştirilen İklimce Sohbetler'in üçüncü buluşması, yine UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın ev sahipliğinde Ataşehir Dasdas'ta yapıldı. Toplantıda, UNDP Türkiye İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı Erdem Ergin, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Azime Tezer ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şefi Seda Özdemir konuşmacı olarak yer aldı.

İKLİM KRİZİNİN ÖYKÜSÜ YAZILAMAYACAK

Mert Fırat, moderatörlüğünü yaptığı buluşmayı: "İnsanlık, tarihi boyunca sayısız felaketi atlattı. Ve bu afetlerin öykülerini yazdı, şarkılarını söyledi. Nuh Tufanı'ndan bu yana, kendinden sonra gelen kuşakları afetlerle ilgili uyardı. Ancak iklim krizi bu afetlerin hiç birine benzemiyor. Eğer kendi elimizle yarattığımız bu afeti durduramazsak, bu kez insanlığın nasıl kurtulduğuna dair bir öykü de yazamayacağız" dedi.

İKLİM KRİZİNDE UYUM ve DAYANIKLILIK

Toplantıya konuşmacı olarak katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şefi Seda Özdemir, kentlerin iklim krizi karşısındaki dayanıklılığının ve iklim krizine değişikliğine uyumun önemsenmesi gerektiğini belirtirken: " İBB olarak İstanbul için hazırladığımız acil eylem planında uyuma çok önem verdik. Sektörlerin kırılganlıklarını belirleyerek onlara uyum yolları çıkardık ki afetlerle baş edebilelim," dedi.

BANKALARIN AFFI OLABİLİR, İKLİMİN OLMAZ!

UNDP Türkiye İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı Erdem Ergin ise iklim krizine bağlı aşırı hava olaylarının gittikçe arttığına dikkat çekerek, "Medeniyetlerin çöküşü, tarih boyunca var olandan fazlasını harcamalarıyla gerçekleşiyor. Afetler, bizim doğadan çektiğimiz kredilerin hatırlatması. Doğadan ciddi şekilde iklim kredisi çekiyoruz. Bunun mutlaka geri ödemesi olacak. Bunlar da afetler. Bankaların affı olabilir ama iklimin affı olmaz," dedi.

MEKÂNLARI ÇOK AMAÇLI KULLANMALIYIZ

İklimce Sohbetler'in üçüncü konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Azime Tezer, iklim krizinin etkisinin artık bir insanın ömrü içinde gözlemlenebilecek boyutta olduğunu belirterek "Kıyılardaki kentler aşırı hava olaylarından çok daha fazla zarar görecek. İstanbul en azından kriz anında yetecek tarımsal ürünleri üretebilecek potansiyele sahip. Isınmayı sulamayı çok amaçlı nasıl kullanabileceğimizi düşünmeliyiz. Mekanı çok amaçlı kullanmalıyız. Çünkü doğa çok amaçlı. Eskiden bir evi ısıtırdık, üzerinde yemek yapardık," diyerek çözüm yollarına işaret etti.

İklim krizi ile mücadelede, toplumun çok farklı katmanlarının kapsandığı ortak bir dil arayışıyla UNDP Türkiye tarafından başlatılan İklimce Sohbetler'in son buluşması 5 Kasım Salı günü Şehir Yaşamı başlığında yapılacak.

Kaynak: Bültenler