İklim Zirvesinde dünyanın büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İklim Zirvesinde dünyanın büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu çağrısı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
İklim Zirvesinde dünyanın büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu çağrısı

BİRLEŞMİŞ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim kriziyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmek için dünyanın en büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim kriziyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmek için dünyanın en büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar Dolar iklim fonu taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Bu yıl kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP26) ev sahipliği yapacak İngiltere, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında "İklim Zirvesi" düzenledi.

Dünya liderlerinin kapalı oturumda bir araya geldiği zirve sonrası açıklama yapan Johnson, birçok ülkenin daha önce iklim kriziyle mücadele için verdiği taahhütleri yerine getirmediğine dikkati çekti.

Johnson, iklim kriziyle mücadelede gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmek için dünyanın en büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de gelişmiş ülkelerin özellikle G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, son raporunda dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 16 artış göstereceğini duyurmuştu.

Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklama, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısı yapmıştı.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

 Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılan BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılan BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: 'Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum.'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İklim Zirvesinde dünyanın büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 00:30:56. #1.17#