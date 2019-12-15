İklim Zirvesi - İklim değişikliği için yapılan en uzun tartışma 'taviz anlaşması'yla bitti

15.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:20

Madrid'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, bugüne kadar bu konuda düzenlenenen en uzun soluklu program oldu. Yorgun katılımcılar, karbon salınımını durdurmak için küresel çapta adım atma konusunda uzlaştı. Zirveyi, BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath takip etti.

İki hafta süren iklim zirvesine katılan tüm ülkeler, gelecek sene İngiltere'nin Glasgow şehrinde yapılacak geniş çaplı konferansa kadar yeni vaatlerde bulunacağı sözünü verdi. Ancak karbon piyasası başta olmak üzere birçok konuyla ilgili anlaşmazlık çözülemedi, bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Hangi konuda uzlaşıldı?

Cuma günü bitmesi gereken ancak iki gün daha uzatılan konferansın sonunda, seneye Glasgow'da yapılacak zirvede karbon salınımını önleyecek yeni bir planın masaya getirilmesi konusunda uzlaşıldı.

Tüm katılımcılar, bilimin küresel ısınma tehlikesinden kaçınmak için yapılmasını önerdiği şeylerle şu an uygulamada olan durum arasındaki farkları ortaya çıkaracak ve bu uçurumu kapatmak için adım atacak.

Avrupa Birliği ve küçük ada devletleri tarafından desteklenen daha talepkar planlar, ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkeler tarafından reddedildi.

Ancak zengin ülkelerin iklim değişikliği konusunda verdiği sözleri 2020 öncesinde tuttuğunu kanıtlaması sonrası, iki tarafın da taviz vermesiyle ortak bir nokta bulundu.

Guterres: Hayal kırıklığına uğradım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sonuç karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi:

"Uluslararası toplum, iklim krizinin çözümünü finanse etmeye, yükünü hafifletmeye yönelik artan bir istek duyduğunu gösterme fırsatını kaçırdı."

Paris Anlaşması'nın mimarlarından, Avrupa İklim Örgütü'nden Laurence Tubiana ise, sonucun çok karmaşık olduğunu, bilimin önerilerinden çok uzak bir çığlık olarak kaldığını söyledi:

"Madrid'deki büyük oyuncular beklentileri karşılamadı, ancak küçük ada ülkeleri, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin artan işbirliği sayesinde, havayı kirleten tüm büyüklere karşı elde edebileceğimiz mümkün olan en iyi sonucu aldık."

2019, dünyada görülen en sıcak 3 seneden biriydi.

Katılımcıların çoğu, durumun ciddi olduğu ancak ortaya çıkan sonucun bunu yansıtmadığı görüşünde.

Kimi ise, ülkelerin en azından verdiği sözleri tutmaya çalıştığını, bu zirveler sayesinde bu bağlılığın canlı tutulduğunu söylüyor.

İklim değişikliği hayatı nasıl etkileyecek?

Potansiyel etkiler konusunda değişik yorumlar var. Ancak en başta su kaynaklarının tükenmesi, gıda üretimi imkanının ortadan kalkması, sel, fırtına, sıcak hava dalgası ve susuzluk sebebiyle meydana gelen ölümlerin artması geliyor...

Bilim insanlarına göre hemen adım atıldığı takdirde, bugüne kadar görülen olumsuz etkiler görülmeye devam edecek çünkü büyük su birikintilerinde ve buz parçalarında meydana gelen değişimin, hava sıcaklığı değişikliğine çabuk yanıt vermiyor. Eski haline dönmeleri yüzlerce yıl alabilir.

Sera gazının atmosferden atılması da on yıllar sürüyor.