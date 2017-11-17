İklim ve Kuraklık İzleme Konulu Sunum

Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Ozan Deniz tarafından, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (TESKİ) iklim ve kuraklık izleme konulu sunum yapıldı.



Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Ozan Deniz tarafından yapılan sunumda, Tekirdağ ilinin ne gibi olası meteorolojik risklerle karşı karşıya olduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin bu riskleri karşı önlem alma ve yönetme konusunda ne gibi tedbirler alabileceği anlatıldı. Sunuma, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları katıldı.



Ozan Deniz, yaptığı sunumda, "2017 yılı 9 ayın verilerine göre, ülkemiz son 44 yılın en kurak dönemini yaşamıştır. Bugün yaşanan bu kuraklığa rağmen barajlarımızın doluluk oranı yüzde 51'in üzerindedir. Bizlerin görevi vatandaşımızı tüketim konusunda bilinçlendirmek veya yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı alınabilecek tedbirleri belirleyip, bu konuda önlemleri erkenden alınmasını sağlamaktır. İşte bu sebeple bu sunumu gerçekleştirdik. İnşallah tüm TESKİ çalışanları için faydalı olmuştur" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ