İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak

İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak

İklim krizinde 'olası en kötü senaryo' modellemeleri üzerinde çalışan Fransız iklim uzmanlarının vardığı sonuca göre dünya 2100 senesinde sanayi devrimi öncesi sıcaklıkların 7 derece üzerini görebilir.

19.09.2019 21:45
İklim uzmanları en kötü senaryoyu hesapladı: 2100 yılında ortalama sıcaklık 7 derece artmış olacak

İklim krizinde 'olası en kötü senaryo' modellemeleri üzerinde çalışan Fransız iklim uzmanlarının vardığı sonuca göre dünya 2100 senesinde sanayi devrimi öncesi sıcaklıkların 7 derece üzerini görebilir.


Küresel seviyede sıcaklığın 7 derece arttığını gösteren bu senaryo, 2012 yılında yapılan ve en kötüsünü işaret eden modelden 1 derece daha yüksek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et