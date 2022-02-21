İklim Şurası Konya'da başladı

KONYA (Bültenler) - Bakan Kurum: "Konya İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öncü Olacaktır"

Açılışta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın iklim değişikliğinden çok derinden etkilenen bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "İnanıyoruz ki tarih boyunca nice zorluklar görmüş ama direnmiş bu şehir, iklim değişikliğiyle mücadelede de başarılı olacak, öncü olacaktır." dedi.

Dünyayı tüm insanlığın ortak çabasının kurtaracağını kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah bu salondaki tüm misafirlerimizle yıllardır sürdürdüğümüz mücadelemize yeni boyutlar kazandıracağız. Yenilikçi çözümler bularak, emanete hep birlikte omuz omuza sahip çıkacağız." diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir olan Konya'mızda bu şuranın düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Burada; sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda yapması gerekenleri alanında uzman 650'dan fazla bilim insanımız, kurum ve kuruluşlarımız ele alacak." dedi.

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