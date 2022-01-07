İklim Şurası başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şurası'nın başladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şura'nın, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK'lerden 500'den fazla konuşmacının katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla başladığı duyuruldu.

Bakanlığın Şura öncesi yapılan toplantılarda, katılımcıların iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı, karbon piyasaları ve yeşil finansman, yerel yönetimler, göç ve sosyal politikalar başlıkları altında ilk görüşlerini aldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm paydaşlarımızın aktif katılım sağladığı toplantılarda ortaya konulan görüşler sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak."

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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