Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları nedeniyle dünyada bu alandaki en etkili 20 isim arasında yer alırken, listedeki tek Türk oldu.

IEA'dan yapılan açıklamaya göre, yüksek düzey hükümet temsilcilerinin, toplumların karşılaştığı en zor sorunların çözümünde, fikir, kişi ve ortak bulmalarına yardım eden ve küresel bir ağ olarak bilinen Apolotical, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarıyla öne çıkan en etkili 100 ismi açıkladı.

İklim Politikasında En Etkili 100 Kişi listesi, yüzlerce yüksek düzey hükümet temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler uzmanları, Harvard ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarının önderleri ve diğer pek çok kuruluşta görevli uzmanların gösterdiği adaylardan oluştu.

IEA Başkanı Dr. Birol, listede ilk 20 isim arasında gösterilirken, aynı zamanda bu listedeki tek Türk olarak da öne çıktı.

Birol'un yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili isimler arasında, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ünlü belgeselci Sör David Attenborough, New York eski belediye başkanı ve işadamı Michael Bloomberg ve Çin iklim değişikliği işleri özel temsilcisi Xie Zhenhua da yer aldı.

Birol, listenin açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Apolitical tarafından 'İklim Politikasında Dünyanın En Etkili İnsanları' arasında seçilmekten çok mutluyum. İklim değişikliği ve diğer çevresel zorluklarla mücadele için yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde herkesin rolü vardır. Uluslararası Enerji Ajansı'nda, enerji ve iklim politikalarını şekillendirmek ve ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele etmelerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

IEA Başkanlık görevini Eylül 2015'ten bu yanda sürdüren Birol, Forbes dergisi tarafından dünyanın enerji konusundaki en nüfuzlu kişileri arasında gösterilmişti. Birol, aynı zamanda Financial Times Gazetesi tarafından 2017'de "yılın enerji insanı" seçilmişti.

Kaynak: AA