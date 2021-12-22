İklim-Notr ve Akıllı Şehirler Misyonu Bilgilendirme Etkinlikleri Kayıtları Yayımlandı

Avrupa Komisyonu tarafından İklim-Notr ve Akıllı Şehirler Misyonu üzerine çevrimiçi olarak düzenlenmiş olan bilgilendirme etkinliklerinin kayıtları yayımlanmıştır.

Etkinlik kayıtlarına youtube üzerinden aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

· 30 Kasım 2021'de "İklim-Notr ve Akıllı Şehirler Misyonu için Hazırlanacak Niyet Beyanı Dökümanları" üzerinde gerçekleştirilen ve Expression of Interest formlarında yer alan sorularının üzerinden geçilerek dökümanın doldurulması konusunda yönlendirmeleri içeren etkinlik:

Horizon Europe Cities Mission Call for Expression of Interest - Webinar (Part I)

· 10 Aralık 2021'de "Mevcut Politikalar ve Misyonun Uzun Vadeli Amaçları" üzerine gerçekleşen etkinlik:

Horizon Europe Cities Mission Call for Expression of Interest - Webinar (Part II)

· 15 Aralık 2021'de " Finans, Yönetişim, Ortaklıklar, Kapasite, Engeller, Risk ve Yardım İhtiyaçları" üzerine gerçekleşen etkinlik:

Horizon Europe Cities Mission Call for Expression of Interest - Webinar (Part III)

100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu Niyet Beyanı Çağrısının odağında yer alan belediyelerimiz ve ilgili taraflara bilgilendirmelerde bulunmak üzere 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 14. 30'da Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Belediyeler Birliğinin üst düzey katılımlarıyla çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirilecektir. İlgili konu ile ilgili haberimiz için ve kayıt için tıklayınız.

Websitemizden ilgili haber de duyurulduğu üzere misyonların çalışma programları 15 Aralık 2021'de son revizyonla yayımlanmış olup, misyonların Çalışma Programlarına, Uygulama Planlarına ve ilgili haberimizekelimelerin üzerinde yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu tarafından AB Misyonları Bilgi Günleri 18 - 19 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Detaylı bilgi ve program için için lütfen tıklayınız.

Şehirler Misyonu ile ilgili sorularınız için bizlere ncpcem@tubitak. gov. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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