İklim Mühendisliği Merakı Yollara Düşürdü

Ankara'da yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Özlem Büyükakın, 4 yıl önce, gökyüzünde oluşan beyaz çizgilere takılıp iklim mühendisliğine merak sarınca, merakının peşinden giderek şehir şehir gezip bu konuda verilen konferansları takip ediyor.

Pek çok emeklinin aksine, kendisine farklı bir uğraş edinen Büyükakın, iklim mühendisliği üzerine yayınları takip ediyor, internet üzerinden araştırma yapıyor ve çevresindekileri de bu konuda bilgilendirmeye çalışıyor.

Samsun'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen bir seminere katılmak için kente gelen Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce çiçeklerini güneşlendirmek için balkona çıkıp gökyüzüne baktığında, gökyüzünde oluşan beyaz çizgilere kafasının takıldığını ve bu konuda kendince araştırma yapmaya başladığını anlattı.

Araştırmalarının kendisini "iklim mühendisliği" kavramına götürdüğünü ifade eden Büyükakın, bu konunun çok dikkat çektiğini söyledi.

İklim koşullarının çeşitli teknolojilerle kontrol edilebilmesinin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Büyükakın, şöyle devam etti:

"1978 yılında Amerikan Senatosu'nun yayımladığı yaklaşık 800 sayfalık bir raporda hava durumunu değiştirme uygulamaları anlatılıyor. Bu belgeleri okuduğumda sarsıldım. Bir yerde kış turizminin süresini uzatmak için kullanılmış. Ama başka taraf zarar etmiş. Amerika Vietnam Savaşı'nda bulut tohumlama yoluyla Muson yağmurlarının süresini 30 ile 45 gün uzatmış. Bu yöntemle ülkenin büyük bir bölümünün çamur deryası olmasına neden oldu böylece kamyon trafiğini engelleyerek askeri teçhizat sevkiyatını engelledi. O tarihte sorulduğunda Amerika bunu inkar ettiği fakat sonra belgeler ortaya çıktığında itiraf ederek böyle bir uygulama yaptığını kabul etti. Yabancı ülkelerde resmi kurumların gizliliği kaldırılmış belgelerinde istediğiniz her türlü araştırmayı yapabilirsiniz. İnternette bunlar kullanıma açık."

Yurt dışında iklim mühendisliği konusunda patentlenmiş cihazların olduğunu vurgulayan Büyükakın, bu cihazların sadece ticari değil, askeri ve tarımsal amaçlarla da kullanılabildiğini söyledi.

İklim mühendisliğine olan merakı nedeniyle nerede konferans veriliyorsa oraya gittiğini belirten Büyükakın, Ankara'daki konferansları yakından takip ettiğini, İstanbul'da verilen konferanslara katıldığını, Anadolu'da da bu konuda konferanslar, paneller düzenlendiğinde elinden geldiğince katılmaya çalıştığını vurguladı.

İstanbul'da 2015 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansı, yine İstanbul'da 2016 yılında düzenlenen Nefes Alamıyoruz, Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu olmak üzere onlarca konferans, seminer ve sempozyuma katıldığını anlatan Büyükakın, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu, sosyal medyadan iklim mühendisliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirtti.