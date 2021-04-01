ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde İklim Lideri Ödülü aldı

ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) bir kez daha İklim Lideri Ödülü kazandı.

ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) bir kez daha İklim Lideri Ödülü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, iklim değişikliğine karşı çalışmalar konusunda başarısını artırarak, sürdürülebilirlik yaklaşımını puanına da yansıttı.

2012 yılında yaptığı ilk raporlamayla CDP Türkiye Programı'na dahil olan ve her yıl başarısını artırarak üst üste 3 yıl İklim Lideri Ödülü alan ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görme taahhüdü doğrultusunda, Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini topluma değer katma sorumluluğuyla yürütüyor.

2020 yılı CDP Türkiye İklim Lideri Ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi "webinar" şeklinde düzenlenen ödül töreniyle 31 Mart'ta sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "İklim değişikliğine bağlı riskleri yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz. İklim değişikliği faaliyetlerimizin tüm değer zincirimize öncülük etmesi temennisiyle millileştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım