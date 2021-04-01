ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde İklim Lideri Ödülü aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde İklim Lideri Ödülü aldı

Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel
ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde İklim Lideri Ödülü aldı

ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) bir kez daha İklim Lideri Ödülü kazandı.

ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) bir kez daha İklim Lideri Ödülü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, iklim değişikliğine karşı çalışmalar konusunda başarısını artırarak, sürdürülebilirlik yaklaşımını puanına da yansıttı.

2012 yılında yaptığı ilk raporlamayla CDP Türkiye Programı'na dahil olan ve her yıl başarısını artırarak üst üste 3 yıl İklim Lideri Ödülü alan ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görme taahhüdü doğrultusunda, Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini topluma değer katma sorumluluğuyla yürütüyor.

2020 yılı CDP Türkiye İklim Lideri Ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi "webinar" şeklinde düzenlenen ödül töreniyle 31 Mart'ta sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "İklim değişikliğine bağlı riskleri yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz. İklim değişikliği faaliyetlerimizin tüm değer zincirimize öncülük etmesi temennisiyle millileştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ASELSAN, Karbon Saydamlık Projesi'nde İklim Lideri Ödülü aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:49:50. #1.14#
title