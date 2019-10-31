İklim krizi nedeniyle Alman hükümetini mahkemeye veren çiftçilerin duruşması başladı

31.10.2019 17:52

Almanya'da üç çiftçi ailenin, iklim krizi ile yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle hükümete karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.



Organik tarımla ilgilenen aileler ve çevreci örgüt Greenpeace, federal hükümetin, sera gazı emisyonlarını 2020'ye kadar azaltma hedefine ulaşmak için yeterli önlemleri almayarak, yaşam, sağlık ve mülkiyet hakları ile mesleki özgürlükleri kapsayan anayasa maddelerini ihlal ettiğini savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle