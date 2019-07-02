İklim Krizi kavuruyor!

Dünyaca ünlü iklim bilim insanlarını bir araya getiren Dünya İklim Atıf Çalışmaları Grubu tarafından yayımlanan çalışmalardan ilki, 2018 yazında Kuzey Yarım Küre'de görülen aşırı sıcakların iklim değişikliği yüzünden ortaya çıktığını gözler önüne seriyor.

Haziran 2019 yılında yayımlanan bu çalışma, Mayıs ve Temmuz 2018 tarihleri arasında, kuzey yarım küredeki yerleşim ve tarım yerlerinin yüzde 22'sinin aşırı sıcaklar ile boğuştuğunu gözler önüne seriyor. Çalışmanın bulguları, aynı zamanda bu sıcaklıkların iklim değişikliğinden kaynaklandığını da gözler önüne seriyor.

Dünyanın, sanayi öncesi döneme göre ortalama sıcaklığında, küresel ısınma yüzünden1ºC'lik bir artış gözlemleniyor. Çalışma, geçen yaz görülen sıcak hava dalgasının bu artış olmadan mümkün olamayacağını ortaya koyuyor. Çalışma aynı zamanda eğer küresel ısınma 1,5ºC sınırını geçerse bu tür kavurucu sıcakların gerçekleşme ihtimalinin 2-3 yılda bire ineceğini, 2ºC'lik bir artışta ise her sene gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

Dünya İklim Atıf Çalışmaları Grubu, bugün de, Avrupa'yı hafta kavuran ve önemli sağlık risklerine neden olan aşırı sıcaklar ile iklim değişikliği ilişkisi hakkında da yeni bir analiz yayımladı.

230'dan fazla bilimsel makaleyi ve analizi inceleyerek yapılan bu hızlı analiz çalışmasında, aşırı sıcakların arkasında iklim değişikliğinin rolünün olduğuna dair önemli verilere ulaşıldı. Çalışmaya göre, iklim değişikliği geçen hafta Avrupa'yı kavuran ve rekor sıcaklıkların görülmesine sebep olan hava olaylarının gerçekleşme olasılığını en az 5 kat arttırdı.

Araştırmacılar, iklim değişikliği yüzünden ortaya çıkan bu kavurucu sıcakların Avrupa'nın mevsim ortalamarına göre 4°C daha sıcak bir haziran ayı geçirmesine sebep olduğunu da ifade ediyor.

Haziran 2019'un son haftasında, Avrupa'nın tamamında yüksek sıcaklıklar görülmüş, Fransa, İsviçre, Avusturya, Almanya, İtalya ve İspanya'da sıcaklı rekorları kırılmıştı. Dünya İklim Atıf

Kaynak: Bültenler