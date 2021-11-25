İklim krizi bilimkurgu romanlarına girdi

Küresel ısınmayla artan doğa felaketlerine karşı bir uyarı da edebiyat dünyasından geldi. İki hafta süreyle iklim krizini dünyanın gündeminde tutan COP26'nın hemen ardından, Murat Ukray'ın "Çöl Gezegen" adlı yeni kitabı okuyucuyla buluştu. İklim krizini bilimkurgu romanına taşıyan yazar Ukray, "Gerekli önlemlerin alınmadığı koşullarda, 2199'un dünyasında bizi nelerin beklediğini bilimkurgunun gücüyle anlattım" dedi.

Yaz aylarında yaşanan doğa felaketlerinin ardından, 31 Ekim- 12 Kasım tarihlerinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26), iki hafta süreyle iklim krizini dünyanın sıcak gündemine taşıdı. Politika ve iş dünyasının liderlerine yapılan iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrılarına, edebiyat dünyası da ortak oldu. Yazar Murat Ukray, dünyanın başlıca sorunlarından iklim ve su krizinden yola çıkarak yeni bir kitap kaleme aldı. Medusa'nın Sırrı, Zamanın Sahipleri, Yaratılış Gerçekliği gibi kitapların da sahibi yazar, raflardaki yerini alan yeni bilimkurgu romanını şu sözlerle anlattı:

"Çöl Gezegen adını verdiğim kitabım, iklim ve su krizinin neden olduğu var oluş mücadelesine odaklanıyor. Bir kıyamet savaşı öyküsü olarak kaleme aldığım kitabım, bugünün sorunlarından yola çıkarak 2199 yılının dünyasını ortaya koyuyor."

İKLİM VE SU KRİZİ BİLİMKURGU ROMANINA DÖNÜŞÜYOR

Kitabında birçok askeri, teknoloji ve uzay bilinmeyenini işlediğini söyleyen Murat Ukray, "Eğer önlem alınmazsa, gelecekte bizi nelerin beklediğini bilimkurgu dünyasının denklemleriyle anlatıyorum. Çeşitli görsel materyallerle desteklediğim eserimle okuyucuyu bilim ve edebiyatın renkli evrenine davet ediyorum" dedi.

Kitabını, pandemi sayesinde dünyanın en önemli sorunu olduğu kanıtlanan iklim krizine dikkat çekmek için kaleme aldığını ifade eden yazar, "Kitabımı yazdığım 3 ay boyunca yaşanan doğa felaketleri yüzünden, dünya genelinde milyonlarca canlı zarar gördü, sayısız orman yangını telafisi zor hasarlar bıraktı. Diğer yandan geleceğimiz için çok değerli olan su kaynakları da her geçen gün azalmaya devam ediyor. İklim ve su krizine temellendirdiğim kitabım, her gezegen için 100 sayfayı sembolize eden yaklaşık 40 bölümden oluşuyor" diye konuştu.

"GERÇEKLERDEN YOLA ÇIKARAK BİR HAYAL DÜNYASI ARMAĞAN EDİYORUM"

Murat Ukray kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eserimde küresel ısınma ve iklim kriziyle başlayan süreçte uzaya koloni kurmak zorunda kalıp, dünya dışı bir ırkla savaşarak yeraltına sığınan bir insanlığı ele alıyorum. İlk bölümünde din, tarih, bilim ile ilgili sıra dışı bir giriş yaparak, ilerleyen sayfalarda bu sona nasıl adım adım gelindiğinin hikayesini anlatıyorum. Okuyuculara bilimsel gerçeklerden yola çıktığım bir hayal dünyası armağan etmenin yanı sıra, bilimkurgu dünyasını sevdirmek için de destekleyici görsel materyaller kullandım. Kitabın sonunda ise evren ve uzayla ilgili 10 soruluk 'Soru ve Cevaplarla Çöl Gezegen' bölümüne yer verdim" dedi.

DÜNYANIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ HAKKINDAKİ BİLİNMEZLİKLERE YANIT

Okuyucuların evrenle ilgili soruların cevaplarını bilerek eserini daha yakından tanıyacağını anlatan Murat Ukray, "Medusa'nın Sırrı, Zamanın Sahipleri, Yaratılış Gerçekliği gibi kitaplarımda olduğu gibi, Çöl Gezegen'de de dünyanın geçmişi ve geleceği hakkındaki bilinmezliklere yanıt bulmak için bir yol haritası sunuyorum. Eserimi felaketlerde hayatını kaybeden tüm canlılara adıyorum. Yazarken oldukça heyecanlandığım kitabımı merakla bekleyen okurlara hem düş hem de düşünce dünyasının anahtarını vaat ediyorum" ifadelerini kullandı.