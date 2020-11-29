İklim kaymaları yağışları etkiledi
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İklim kaymaları yağışları etkiledi

29.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:48

İklim kaymaları yağışları etkiledi Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, iklim kayması sebebiyle son yıllarda Nisan ayında beklenilen yağmurun Mayıs-Haziran ayında yağdığını belirterek, barajlardaki doluluk oranının ise geçen seneye oranla aynı olduğunu söyledi.

İklim kaymaları yağışları etkiledi

KONYA - Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, iklim kayması sebebiyle son yıllarda Nisan ayında beklenilen yağmurun Mayıs-Haziran ayında yağdığını belirterek, barajlardaki doluluk oranının ise geçen seneye oranla aynı olduğunu söyledi.

Konya'da 2 milyon 200 bin hektar alanın 1 milyon 600 bin hektarlık kısmında kıraç tarımı yapıldığını kaydeden ZMO Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, "Bu kıraç alanlarımızda maalesef yağışa dayalı bir ekimle uğraşıyoruz. Bu noktada suyun önemi oldukça fazla. Çünkü birim alandan elde ettiğimiz verimi uygun yağışları almamız halinde 3-4 katına çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman sulu alanlardaki ekimlerimizi çok önceden tamamlamıştık. Oralarda üreticilerimiz birer su hatta bazı bölgelerde iki su vererek çıkışları ve çimlenmeyi sağladılar. Ancak kıraç alanlara baktığımız zaman ekimlerimizi yeni tamamlayabildik. Burada da Kasım ayı içerisinde almış olduğumuz 18 milimetrelik bir noktada can suyu oldu görünüyor. Fakat genel seyirde baktığımız zaman 2019 yılının son döneminde aldığımız yağış miktarı yazdan Kasım ayına kadar 82 milimetre civarındaydı. Bugüne geldiğimizde ise Kasım ayına kadar aldığımız yağış miktarı 30 milimetre seviyesinde" dedi.

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"10 günlük süreçte bir yağış görünmüyor"

Kasım ayında alınan 18 milimetrelik yağışın bir ivme kazandırmış olsa da daha sonraki yağışların önemli olduğunu belirten Murat Akbulut, "Şu an itibariyle baktığımızda da önümüzdeki 10 günlük süreçte bir yağış görünmüyor. Eğer Aralık ayı içerisinde düzgün bir yağış alamadığımız takdirde üreticilerimiz ve üretim adına ciddi endişeler taşımaktayız. Dolayısıyla su ile yağış; üretim, çiftçiler ve gerekli verimi alabilmek için tarımda fazlasıyla önemli bir konu. Umarız ki Aralık ayında istenilen yağışlar alınır, kıraç alanlarda da istenilen verim kalitesini en azından başlangıç olarak ilk adımı ekilişlerde atmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"İklim kaymaları sebebiyle Nisan yağışlarını alamıyoruz"

İklim kayması sebebiyle son yıllarda Nisan ayında beklenilen yağışın Mayıs-Haziran ayına kaydığını kaydeden ZMO Başkanı Akbulut, şunları kaydetti; "Bizde özellikle hububatta güz döneminde ektikten sonraki güz yağışları çok önemlidir. Bunun yanı sıra da Mart-Nisan aylarında üst gübreleme yaptığımız dönemde Nisan yağışları bizler için çok önemlidir. Fakat bu iklim kaymaları sebebiyle özellikle Nisan yağışlarını alamıyoruz. Üreticilerimizin mutlak suretle meteorolojiyi takip etmeleri gerekiyor. Diğeri ise gece gündüz sıcaklık farkları yüksek seyrediyor. Gece don seviyesinde sıcaklık düşmeleri varken gündüz de hava çok iyi olabiliyor, bitki bir yandan uyanıp bir yandan da don tehlikesi geçirebiliyor. Çiftçilerimiz yağışları kontrol etsinler, baharlık döneminde de mutlaka yağış öncesi üst gübrelemeleri yaparak şu an olabilecek hataları bu dönemde telafi etme şansı bulunacak. Bu noktada 2021 yılı için ekilişlerimiz gayet güzeldi. Hatta buğdayda fiyatların rantabl olması sebebiyle de yüzde 10 ekiliş alanlarında artış gözlemlendi. Bu da çok sevindiriciydi. Bundan sonraki kısımlarda sulayarak gerekli telafiyi yapabiliyoruz. Bir sıkıntımız görünmüyor. Ancak kıraç alanlarda da istediğimiz yağışı aldığımız takdirde 2021 yılı bereketli bir sezon olarak bizleri karşılayacaktır."

- Barajlardaki doluluk oranları -

Barajlardaki doluluk oranlarına değinen Akbulut, "Şu anda barajlarımıza baktığımızda Beyşehir Gölünde yüzde 67 civarında bir doluluk oranı olduğunu görüyoruz. Geçen sene de yüzde 66 civarındaydı, bir sıkıntı görünmüyor. Apa Barajında ise geçen sene yüzde 7 olan doluluk oranının bu sene yüzde 14 olduğunu görüyoruz. Bu kışta da barajlarımızda ve göllerimizde yeterli doluluk oranını yakalamak için eğer yeterli kar yağışını alabilirsek çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bahara da hem barajlarımızda hem de yeraltı kaynaklarımızdaki seviye yükselmesiyle karın bize oluşturacağı avantajları çok fazladır" diye konuştu.

İklim kaymaları yağışları etkiledi
İklim kaymaları yağışları etkiledi
İklim kaymaları yağışları etkiledi
İklim kaymaları yağışları etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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