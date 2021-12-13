İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE DETAYLAR KONUŞULDU

Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi projesi kapsamında online düzenlenen 1. Yerel Yönlendirme Komite Toplantısı'nda proje ortakları, projenin detaylarını konuşup önemine vurgu yaptılar.

Bağcılar Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi devam ediyor. Bu proje kapsamında 7 Aralık günü 1. Yerel Yönlendirme Komite Toplantısı zoom plaftormu üzerinden gerçekleşti.

Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi, AB Türkiye Delegasyonu, Litvanya Büyükelçiliği, Litvanya Belediyeler Birliği ve proje uzmanları ve ekibi katılımcı olarak yer aldı. Toplantı, Merkezi Proje Yönetim Ajansı Direktörü Lidija Kašubiene'nin iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede toplumun her seviyesinden kurumlar arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Litvanya Büyükelçiliği'nden Vaida Stankeviciene, Türkiye ile Litvanya arasındaki güçlü ilişkiyi geliştirmek için bu projenin büyük etkisi olacağını belirtti. Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Burcuhan Şener de bu projeye ortak olmaktan ve proje ekibiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

İzlenecek süreç belirlendi

Türkiye'deki proje takım lideri Daiva Matoniene, tamamlanmış faaliyetlere, önemli başarılara ve risklere odaklanarak şimdiye kadar proje uygulamasına genel bir bakış sundu. Bağcılar Belediyesi'ni temsilen katılan Özcan Caymaz ise Bağcılar Belediyesi tarafından proje kapsamında izlenecek süreci ve belediyenin bu zamana kadar iklim değişikliği alanında yaptığı faaliyetleri detaylı bir şekilde anlattı. Katılımcılardan Prof. Ayşen Erdinçler ile Lütfi Akça da faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda belediyelerden uzmanlar ve proje temsilcileri detaylı sunumlarda bulundu.

Oluşturulma Tarihi : 13. 12. 2021 Haberler Bağcılar'da 102 Hafıza İcazet Belgesi Bağcılar'da Minik Kulaçlar Şov Yaptı Lokman Çağırıcı, Yeni Mete Gazoz'lar olacaksınız Bağcılarlı Kadınlar Ney Sesi ile Huzur Buldu Canlı Çiçeklerin Tadını Çok Sevdiler Bağcılar'a e-Spor Merkezi Açılıyor Engelliler Çikolata Yapmayı Öğrendi Enderunlu Çocuklar, Yerli Teknolojiyi Konuştu Engelliler, Tiyatro Oyununda Buluştu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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