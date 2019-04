İklim Değişikliğiyle Mücadele - İngiltere ve Fransa Merkez Bankaları Başkanları: Finans Sistemi...

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ortak makalelerinde iklim değişikliğiyle mücadele için küresel finans sisteminin değişmesi gerektiğini yazdı.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi için Network for Greening the Financial System (Finansal Sistemin Yeşillenmesi için Ağ) Başkanı Frank Elderson ile birlikte bir makale yazan başkanlar, iklim değişikliğinin felaket etkilerinin dünyanın dört bir yanında görünür olduğunu belirtti.

Yıkıcı iklim olaylarının büyük maddi hasarlar da verdiğini vurgulayan başkanlar, ülkelerin Paris Anlaşması ile verdikleri karbon salımlarını kısıtlama sözünü yerine getirmeleri için sermayenin yer değiştirmesi gerektiğini söyledi.



"Buna ayak uydurmakta başarısız olan şirketler ve sektörler varlıklarını sürdüremeyecekler" ifadelerinin yer aldığı makale şöyle devam etti:

"İklim politikalarının ana sorumluluğu hükümetlerde olacak. Özel sektör de düzenlemelerin başarısında belirleyici olacak. Fakat finansal politika üreticileri olarak biz de bu riskleri görmezden gelemezdik. Bu yüzden 2017'de 5 kıtadan 34 merkez bankasının başkanları olarak Finansal Sistemin Yeşillenmesi için Ağ'ı kurduk.

"Hazırladığımız ilk kapsamlı rapor dört ana tavsiye içeriyor. Bunlardan ilki, iklim temelli finansal riskleri günlük denetim işlerinize, finansal istikrar denetimlerinize ve risk yönetimi birimlerinize entegre edin.

"İkinci tavsiyemiz iyi örneklerle liderlik edin. Özellikle merkez bankaları sürdürülebilirliği portfolyo yönetimine entegre etmeli.

"Üçüncü olarak, iklimle ilişkili riskleri hesaplamada eksik veriler varsa bunları hükümetlerden talep edin.

"Son olarak, iklimle ilişkili finansal risklerin yönetimindeki diğer paydaşlarla bilgi paylaşın.

"Sıcaklıklar ve deniz seviyeleriyle birlikte iklimle ilişkili finansal riskler arttıkça merkez bankaları, denetçiler ve finansal kurumlar iklimle ilişkili risklere yanıt geliştirmeye ve finansal sistemi 'yeşillendirmeye' devam edecek.

"Bunun için kolektif liderliğe, ülkeler arası işbirliğine ve hırslı olmaya ihtiyacımız var.

"İklim değişikliği küresel bir sorun ve finansal sektörün bunun çözümü için oynaması gereken büyük bir rol var."