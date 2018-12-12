'İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede finansa erişim talebimiz var'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"İklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında finansa erişim talebimiz var. Bu finansla birlikte ülkemizde iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede projeler gerçekleştireceğiz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"İklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında finansa erişim talebimiz var. Bu finansla birlikte ülkemizde iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede projeler gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com