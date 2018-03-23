İklim Değişikliğinin Üretime Etkileri Mtso'da Tartışılacak

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından organize edilecek 'İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri' konferansında, iklim değişikliğinin üretime etkileri masaya yatırılacak.

MTSO'dan yapılan açıklamada, "Küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden biri olarak kabul edilen Akdeniz Havzası'nda süregelen sıcaklık artışı ve yağışların azalmasının, ülkemiz ve bölgemiz için son derece önemli sosyo-ekonomik değere sahip tarım alanları üzerinde yaratacağı negatif etkiler, sektör temsilcilerinde endişe uyandırmakta. Çevresel sorunlar sınır tanımamakta ve sorunların çözümü noktasında da öncelikle bölgesel, sonrasında küresel işbirliği gerektirmekte. Bu kapsamda, gelecekteki iklim değişikliğinin boyutları, Türkiye'nin hangi bölgelerini nasıl etkileyeceği, tarımsal üretimin gelecekte nasıl bir değişikliğe uğrayacağı ve alternatif tarımsal üretimin doğru bir şekilde planlaması gibi konuları tartışmak üzere, MTSO organizasyonunda, 'İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri' başlıklı konferans gerçekleştirilecektir. Konferans 27 Mart Salı günü gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Konferansa, Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuşmacı olarak katılacak. - MERSİN