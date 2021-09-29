İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi Çalıştayı başladı

KONYA (Habermetre) - Selçuk Üniversitesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen, Konya Büyükşehir Belediyesince de desteklenen "İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi" adlı çalıştay başladı. Bütün dünyanın kurtuluş reçetesi oluşturmaya çalıştığı iklim değişikliğine yönelik çözüm önerilerinin paylaşıldığı çalıştay, 1 Ekim'de sona erecek.

Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "İklim Değişikliğinin Tarımda Sürdürülebilir Su Yönetimine Etkisi" adlı çalıştaya; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Halil Etyemez, AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"TARIMSAL ÜRETİMDE SU OLMAZSA OLMAZ"

Çalıştayın açılış konuşmasını, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu yaptı. İklim değişikliğinin uzun yıllardır konuşulan bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Bayramoğlu, "Dünya genelindeki bilim adamları, siyasetçiler, bürokratlar, sanayiciler ve iş adamları bu konuyu konuşuyor. 2021 yılına geldiğimizde özellikle Konya başta olmak üzere tüm Türkiye'de kuraklık, yangın, sel ve benzeri felaketlerle artık senaryoların gerçekleştiğini görüyoruz. Şu an itibarıyla iklim değişikliğinin varlığını raporlardan okumuyoruz, artık bunu yaşıyoruz. İklim değişikliğinin en bilinen sonuçlarından birinin kuraklık olduğunu biliyoruz. Tarımsal üretimde su olmazsa olmaz. Tarım denildiğinde de bu işin başkenti, Türkiye'nin en önemli tarım düzlüklerinden biri olan Konya, insan hayatının devamı için gerekli olan gıdanın temel hammaddesini üreten tarım sektörünün başkenti Konya'da bu çalıştayın yapılmış olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Elimizde bulunan suyu en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bu çalıştayı bu bilinçte gerçekleştirdik. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy'a çok teşekkür ediyorum. " dedi.

"SU İSRAFININ ÖNÜNE GEÇMELİYİZ"

Ülkemiz ile birlikte dünyanın birçok yerinde su kaynaklarının alarm verdiğini vurgulayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da "Birçok ülke şimdiden 'su fakiri ülke' konumuna düştü. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde su kaynaklarındaki azalma kritik seviyeye ulaştı. Araştırmalara göre geçtiğimiz son 10 yıllık dönem, kuraklığın en şiddetli dönemi olarak kayıtlara geçti. DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, Konya genelindeki su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü, maalesef aktif doluluk oranında kritik eşiğin altına inmiştir. Konya'mızda da suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik adımlar atılmalıdır. Havayı kontrol edemeyiz belki ama iklim değişikliğine sebebiyet veren çeşitli aktiviteleri sınırlayabiliriz. Su israfının önüne geçip suyu daha verimli kullanabiliriz. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için doğal çevre, yeşil alanlar ve ormanları korumaya yönelik daha sıkı tedbirler alabiliriz. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerine uyum sağlamak için yeni uygulamalara ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Tatlı su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve güneş enerjisi destekli su sistemlerine geçiş yapmak gibi. Böylece gelecekte bizi bekleyen kuraklık riskine karşı hazırlanabiliriz. Hepimize görev düşüyor, hepimizin bu konuda hassasiyetle hareket etmesi gerekiyor. Daha fazla geç kalmadan harekete geçmeliyiz. Zira harekete geçmek için beklersek bunun bedelini ödeyemeyebiliriz. " diye konuştu.

"İKLİM DEĞİŞTİĞİNDE TARIM YÜZDE 100 ETKİLENİYOR"

"İklim Değişikliği ve Tarım" başlıklı bir sunum yapan Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Merkezi Müdürü ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş da "İklim değişikliği çok uzun zamandır sorun olan bir konu. Bugün 815 milyon kişinin yeterli besin alamadığını çok iyi biliyoruz. 2050 yılına kadar iklim değişikliklerinden 143 milyon insanın göçe zorlanacağı kesin bir gerçek. Dünya genelindeki 3 derecelik sıcaklık artışı, deniz seviyesinin 86 cm yükselmesine sebep olacaktır. Bunun da 27 trilyon dolara kadar kayba neden olabileceği öngörülüyor. 100 yıl içerisinde 1 yılda 2 buçuk milyon insanın ölebileceği öngörülüyor. 2018 yılında sadece bir yılda dünya genelinde 62 milyon insan iklim değişikliklerinden çok şiddetli düzeyde zarar görmüş durumda. Suyu yoğun bir şekilde talep eden ürünlerin ekimi de su kaybımıza sebep oluyor. Ormanların yakılması ve dönüştürülmesi de aynı şekilde. İklim değiştiğinde tarım yüzde 100 etkileniyor. Birçok hastalık çok şiddetli olarak yayılabiliyor. Sıcaklık artışıyla hayvanların süt veriminden tutun da onların besinsel değerlerinin yüzde 36'lara kadar azaldığını görebiliyoruz. Tarım Bakanlığının iklim değişikliği tarım raporuna göre de 30 yıla kadar gıda fiyatlarında yüzde 85'e varan bir artış olacağı bekleniyor. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubunda olan ülkeler arasında kabul edildiğini aktaran Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Dünyadaki su miktarının aynı kalmasına rağmen geçtiğimiz 50 yılda su kullanımının 3 kat arttığını, 2040 yılı itibarıyla gıda ve enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 50, su ihtiyacının da yüzde 40 oranında artmasının beklendiğini belirtti.

Su ve tarım denince Türkiye'de akla ilk gelen şehrin Konya olduğunu dile getiren Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Türkiye'nin en önemli tarım merkezi Konya'dır. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Eğitim desteklerimizden tarımsal desteklere kadar birçok konuda, birçok kurumla birlikte proje yürütüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Halil Etyemez, AK Parti Kars Milletvekili, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç'ın ardından kürsüye gelen Konya Valisi Vahdettin Özkan da "Su ile ilgili alacağımız tedbirler çocuklarımızın hayata tutunması ve hayatını idame ettirmesi bakımından hayati derecede önem taşıyor. Teorik çalışmalar önemlidir; ancak pratikte eksikleri nasıl giderebiliriz, bizlere ne düşüyor, bunları hayata geçirmeliyiz. En azından suyu hassasiyetle kullanmak, çok fazla suya ihtiyaç duyulan ürünlerin yetiştirilmemesi konusunda bilinçli olmak önemli. " diye konuştu.

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